PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Nome da criptoPENGU

ClassificaçãoNo.55

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0004%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.98%

Fornecimento circulante62,860,396,090.04

Fornecimento máximo0

Fornecimento total88,888,888,888

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.05738,2024-12-17

Menor preço0.003714633269373105,2025-04-09

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

