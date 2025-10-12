O que é SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Previsão de preço do SP500 xStock (em USD)

Quanto valerá SP500 xStock (SPYX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SP500 xStock (SPYX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SP500 xStock.

Confira a previsão de preço de SP500 xStock agora!

Tokenomics de SP500 xStock (SPYX)

Compreender a tokenomics de SP500 xStock (SPYX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPYX agora!

Recurso SP500 xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de SP500 xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SP500 xStock Quanto vale hoje o SP500 xStock (SPYX)? O preço ao vivo de SPYX em USD é 663.97 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SPYX para USD? $ 663.97 . Confira o O preço atual de SPYX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SP500 xStock? A capitalização de mercado de SPYX é $ 10.62M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SPYX? O fornecimento circulante de SPYX é de 16.00K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPYX? SPYX atingiu um preço máximo histórico de 679.1891630881652 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPYX? SPYX atingiu um preço minímo histórico de 616.8846708571068 USD . Qual é o volume de negociação de SPYX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPYX é $ 58.67K USD . SPYX vai subir ainda este ano? SPYX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPYX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SP500 xStock (SPYX)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-12 05:22:00 Atualizações da Indústria Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated 10-11 21:42:43 Atualizações da Indústria Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days 10-11 14:30:00 Atualizações da Indústria Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day 10-11 11:20:00 Atualizações da Indústria Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion 10-11 09:36:12 Atualizações da Indústria Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time 10-11 09:17:00 Atualizações da Indústria Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

