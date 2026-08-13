Qual é o preço atual de mercado de Sovrun?

Sovrun está avaliado em R$0.0050851378023052992000, com uma variação de -2.73% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui SOVRN?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de SOVRN. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Sovrun em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de SOVRN?

A oferta circulante é de 836216011.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Sovrun?

Sovrun gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta SOVRN em relação aos concorrentes da Gaming (GameFi),Metaverse,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,On-chain Gaming,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Hyperliquid Ecosystem,Delphi Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Base Native?

Comparado a outros ativos no segmento Gaming (GameFi),Metaverse,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,On-chain Gaming,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Hyperliquid Ecosystem,Delphi Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Base Native, o impulso de SOVRN é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.