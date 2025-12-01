Preço de Unit Pump hoje

O preço ao vivo de Unit Pump (UPUMP) hoje é $ 0.0031197, com uma variação de 9.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPUMP para USD é de $ 0.0031197 por UPUMP.

Unit Pump ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 99,187,604, com um fornecimento em circulação de 31.90B UPUMP. Nas últimas 24 horas, UPUMP foi negociado entre $ 0.00284617 (mínimo) e $ 0.00314454 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00878431, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00228745.

No desempenho de curto prazo, UPUMP movimentou-se -0.19% na última hora e +23.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unit Pump (UPUMP)

Capitalização de mercado $ 99.19M$ 99.19M $ 99.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.11B$ 3.11B $ 3.11B Fornecimento Circulante 31.90B 31.90B 31.90B Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Pump é $ 99.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPUMP é 31.90B, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.11B.