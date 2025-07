ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Nome da criptoANON

ClassificaçãoNo.596

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)21.33%

Fornecimento circulante13,446,615.054133

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0.6403%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico24.74602845086711,2025-01-16

Menor preço1.1291481850667386,2025-01-01

Blockchain públicaSOL

