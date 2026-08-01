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O preço ao vivo de Based hoje é 0.07636 BRL. A capitalização de mercado de BASED é de 17,944,600 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BASED para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Based hoje é 0.07636 BRL. A capitalização de mercado de BASED é de 17,944,600 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BASED para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Based (BASED)

Preço em tempo real de 1 BASED para BRL

R$0.3953499
R$0.3953499R$0.3953499
+3.04%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Based (BASED)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:03:08 (UTC+8)

Preço de Based hoje

O preço ao vivo de Based (BASED) hoje é R$ 0.07636, com uma variação de 3.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASED para BRL é de R$ 0.07636 por BASED.

Based ocupa atualmente a posição #774 em capitalização de mercado, totalizando R$ 17.94M, com um fornecimento em circulação de 235.00M BASED. Nas últimas 24 horas, BASED foi negociado entre R$ 0.07347 (mínimo) e R$ 0.0779 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.623614713298534352, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.259617749342947237.

No desempenho de curto prazo, BASED movimentou-se +1.97% na última hora e -3.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 197.34K.

Informações de mercado de Based (BASED)

No.774

R$ 17.94M
R$ 17.94MR$ 17.94M

R$ 197.34K
R$ 197.34KR$ 197.34K

R$ 76.36M
R$ 76.36MR$ 76.36M

235.00M
235.00M 235.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.50%

ETH

A capitalização de mercado atual de Based é R$ 17.94M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 197.34K. A oferta em circulação de BASED é 235.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 76.36M.

Histórico de preço de Based BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.07347
R$ 0.07347R$ 0.07347
Mínimo 24h
R$ 0.0779
R$ 0.0779R$ 0.0779
Máximo 24h

R$ 0.07347
R$ 0.07347R$ 0.07347

R$ 0.0779
R$ 0.0779R$ 0.0779

R$ 1.623614713298534352
R$ 1.623614713298534352R$ 1.623614713298534352

R$ 0.259617749342947237
R$ 0.259617749342947237R$ 0.259617749342947237

+1.97%

+3.04%

-3.66%

-3.66%

Histórico de preços de Based (BASED) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Based para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.011664+3.04%
30 diasR$ -0.01957-20.41%
60 diasR$ +0.00629+8.97%
90 diasR$ -0.0126-14.17%
Variação de preço de Based hoje

Hoje, BASED registrou uma variação de R$ +0.011664 (+3.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Based

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.01957 (-20.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Based

Expandindo a visualização para 60 dias, BASED teve uma variação de R$ +0.00629 (+8.97%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Based

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0126 (-14.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Based (BASED)!

Confira agora a página de histórico de preço do Based.

Análise para Based

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Based. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Based hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BASED é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O BASED_USDT está operando acima do ponto central de 0,07661 no período de 4 horas. O preço atual, em 0,07689, encontra-se dentro da faixa de oscilação central formada por S1 e R1. A estrutura de preços permanece acima do centro, enquanto o conjunto de médias móveis de curto prazo apresenta uma configuração de alta. O sistema de pivôs indica que o preço se encontra em uma posição neutra a ligeiramente forte. Enquanto não houver um rompimento do nível R1, a estrutura geral mantém características de consolidação dentro da faixa. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção ascendente. As médias móveis de 3 a 4 períodos, juntamente com os EMA, confirmam uma tendência de compra, evidenciando um impulso de curto prazo concentrado. O RSI permanece em zona neutra, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI acompanham o movimento ascendente dos preços, enquanto a volatilidade se mantém próxima à banda média das Bandas de Bollinger. Neste momento, as forças compradoras e vendedoras encontram-se temporariamente equilibradas, sem evidências claras de desalinhamento significativo na dinâmica do mercado. A resistência imediata está posicionada no nível R1, em 0,0778, aproximadamente 1,18% acima do preço atual. O primeiro suporte abaixo situa-se em S1, em 0,07512, cerca de 2,30% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, a resistência secundária R2 encontra-se em 0,07929, enquanto o suporte secundário S2 está fixado em 0,07393. Atualmente, o preço está preso entre S1 e R1, com o ponto central de 0,07661 atuando como linha divisória imediata entre compradores e vendedores.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Based?

Vários fatores-chave influenciam os preços do token BASED:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Utilidade do token e casos de uso dentro do ecossistema da Based
4. Mecânica de oferta e estrutura da tokenomics
5. Adoção pela comunidade e repercussão nas redes sociais
6. Anúncios de parcerias e atualizações de desenvolvimento
7. Desempenho do mercado DeFi em geral
8. Notícias regulatórias que afetam tokens meme/comunitários
9. Movimentações de whales e atividades de grandes detentores
10. Atividades de market makers e listagens em exchanges

Por que as pessoas querem saber o preço de Based hoje?

As pessoas querem saber o preço do token BASE hoje por várias razões importantes:

1. Decisões de negociação – O preço atual ajuda a determinar o momento ideal para comprar ou vender.
2. Monitoramento de portfólio – Permite acompanhar o valor e o desempenho dos investimentos.
3. Análise de mercado – Avalia a volatilidade e as tendências para fazer previsões futuras.
4. FOMO/oportunidade – Medo de perder oportunidades lucrativas de entrada ou saída.

Previsão de preço para Based

Previsão de preço de Based (BASED) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BASED em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Based (BASED) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Based pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Based pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BASED para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Based.

Como comprar e investir em Based em Brasil

Pronto para começar com Based? Comprar BASED é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Based. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Based (BASED).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Based será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Based(BASED)

O que você pode fazer com Based

Possuir Based permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Based (BASED) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Based (BASED)

Based is a financial superapp built on Hyperliquid that lets users trade crypto, equities, and commodities from a single interface, fund accounts directly from bank accounts or credit cards, and spend balances at over 100 million merchants worldwide using a Visa Platinum card that converts at the point of sale with no separate off-ramp required. The platform operates across web, iOS, Android, and desktop with one account, and includes features like curated Launchpools for early project access and AI-native wallets for autonomous trading and risk monitoring.

Recurso Based

Para uma compreensão mais aprofundada de Based, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Based
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase MemeBase Native

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Based

Última atualização da página: 2026-08-13 03:03:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Based (BASED)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Based

BASEDUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BASED com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BASEDUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Based (BASED) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Based.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BASED/USDT
R$0.394988
R$0.394988R$0.394988
+2.86%
2.61M (USDT)

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Bitcoin

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ETH
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Solana

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2095401
R$0.2095401R$0.2095401

+102.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1084149
R$0.1084149R$0.1084149

+424.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.345234
R$1.345234R$1.345234

+7.07%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7006198
R$1.7006198R$1.7006198

+0.72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0506143
R$0.0506143R$0.0506143

+1.13%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001991484
R$0.001991484R$0.001991484

+54.08%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0246609
R$0.0246609R$0.0246609

+32.50%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00563013
R$0.00563013R$0.00563013

+8.90%

Myros

Myros

MY

R$0.063591
R$0.063591R$0.063591

+21.78%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30960753
R$1.30960753R$1.30960753

+15.60%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BASED para BRL

Montante

BASED
BASED
BRL
BRL

1 BASED = 0.3947812 BRL