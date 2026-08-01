Cotação Based (BASED)
O preço ao vivo de Based (BASED) hoje é R$ 0.07636, com uma variação de 3.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASED para BRL é de R$ 0.07636 por BASED.
Based ocupa atualmente a posição #774 em capitalização de mercado, totalizando R$ 17.94M, com um fornecimento em circulação de 235.00M BASED. Nas últimas 24 horas, BASED foi negociado entre R$ 0.07347 (mínimo) e R$ 0.0779 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.623614713298534352, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.259617749342947237.
No desempenho de curto prazo, BASED movimentou-se +1.97% na última hora e -3.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 197.34K.
No.774
23.50%
ETH
A capitalização de mercado atual de Based é R$ 17.94M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 197.34K. A oferta em circulação de BASED é 235.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 76.36M.
+1.97%
+3.04%
-3.66%
-3.66%
Acompanhe as variações de preço de Based para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.011664
|+3.04%
|30 dias
|R$ -0.01957
|-20.41%
|60 dias
|R$ +0.00629
|+8.97%
|90 dias
|R$ -0.0126
|-14.17%
Hoje, BASED registrou uma variação de R$ +0.011664 (+3.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.01957 (-20.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BASED teve uma variação de R$ +0.00629 (+8.97%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0126 (-14.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Based. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BASED é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O BASED_USDT está operando acima do ponto central de 0,07661 no período de 4 horas. O preço atual, em 0,07689, encontra-se dentro da faixa de oscilação central formada por S1 e R1. A estrutura de preços permanece acima do centro, enquanto o conjunto de médias móveis de curto prazo apresenta uma configuração de alta. O sistema de pivôs indica que o preço se encontra em uma posição neutra a ligeiramente forte. Enquanto não houver um rompimento do nível R1, a estrutura geral mantém características de consolidação dentro da faixa. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção ascendente. As médias móveis de 3 a 4 períodos, juntamente com os EMA, confirmam uma tendência de compra, evidenciando um impulso de curto prazo concentrado. O RSI permanece em zona neutra, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI acompanham o movimento ascendente dos preços, enquanto a volatilidade se mantém próxima à banda média das Bandas de Bollinger. Neste momento, as forças compradoras e vendedoras encontram-se temporariamente equilibradas, sem evidências claras de desalinhamento significativo na dinâmica do mercado. A resistência imediata está posicionada no nível R1, em 0,0778, aproximadamente 1,18% acima do preço atual. O primeiro suporte abaixo situa-se em S1, em 0,07512, cerca de 2,30% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, a resistência secundária R2 encontra-se em 0,07929, enquanto o suporte secundário S2 está fixado em 0,07393. Atualmente, o preço está preso entre S1 e R1, com o ponto central de 0,07661 atuando como linha divisória imediata entre compradores e vendedores.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Based pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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