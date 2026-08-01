Preço de Based hoje

O preço ao vivo de Based (BASED) hoje é R$ 0.07636, com uma variação de 3.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASED para BRL é de R$ 0.07636 por BASED.

Based ocupa atualmente a posição #774 em capitalização de mercado, totalizando R$ 17.94M, com um fornecimento em circulação de 235.00M BASED. Nas últimas 24 horas, BASED foi negociado entre R$ 0.07347 (mínimo) e R$ 0.0779 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.623614713298534352, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.259617749342947237.

No desempenho de curto prazo, BASED movimentou-se +1.97% na última hora e -3.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 197.34K.

Informações de mercado de Based (BASED)

Classificação No.774 Capitalização de mercado R$ 17.94MR$ 17.94M R$ 17.94M Volume (24h) R$ 197.34KR$ 197.34K R$ 197.34K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 76.36MR$ 76.36M R$ 76.36M Fornecimento Circulante 235.00M 235.00M 235.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 23.50% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Based é R$ 17.94M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 197.34K. A oferta em circulação de BASED é 235.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 76.36M.