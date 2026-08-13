Preço de Limitless hoje

O preço ao vivo de Limitless (LMTS) hoje é R$ 0.06223, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LMTS para BRL é de R$ 0.06223 por LMTS.

Limitless ocupa atualmente a posição #918 em capitalização de mercado, totalizando R$ 8.19M, com um fornecimento em circulação de 131.60M LMTS. Nas últimas 24 horas, LMTS foi negociado entre R$ 0.06146 (mínimo) e R$ 0.06374 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.7239012391903977318, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2481309650847959457.

No desempenho de curto prazo, LMTS movimentou-se -0.07% na última hora e -5.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.24K.

Informações de mercado de Limitless (LMTS)

Classificação No.918 Capitalização de mercado R$ 8.19MR$ 8.19M R$ 8.19M Volume (24h) R$ 56.24KR$ 56.24K R$ 56.24K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 62.23MR$ 62.23M R$ 62.23M Fornecimento Circulante 131.60M 131.60M 131.60M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 13.15% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Limitless é R$ 8.19M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.24K. A oferta em circulação de LMTS é 131.60M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 62.23M.