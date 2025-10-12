O que é alright buddy (BUDDY)

alright buddy is a community owned memecoin spawned from the lore of ratios and KOL crashouts. what started with a very organic interaction lit a fire and birthed the started of a memecoin. alright buddy is easy and quick for everyone to understand and apply. someone says something you dont agree with? alright buddy. someone has a bad take? alright buddy. someone insults you for clout.. alright buddy. you get the idea

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre alright buddy (BUDDY) Quanto vale hoje o alright buddy (BUDDY)? O preço ao vivo de BUDDY em USD é 0.00209584 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BUDDY para USD? $ 0.00209584 . Confira o O preço atual de BUDDY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de alright buddy? A capitalização de mercado de BUDDY é $ 2.10M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BUDDY? O fornecimento circulante de BUDDY é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BUDDY? BUDDY atingiu um preço máximo histórico de 0.0340502 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BUDDY? BUDDY atingiu um preço minímo histórico de 0.0018239 USD . Qual é o volume de negociação de BUDDY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BUDDY é -- USD . BUDDY vai subir ainda este ano? BUDDY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BUDDY para uma análise mais detalhada.

