Preço de Harmonix Finance hoje

O preço ao vivo de Harmonix Finance (HAR) hoje é $ 0,00200783, com uma variação de 1,20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAR para USD é de $ 0,00200783 por HAR.

Harmonix Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2.007.823, com um fornecimento em circulação de 308,96M HAR. Nas últimas 24 horas, HAR foi negociado entre $ 0,00175012 (mínimo) e $ 0,00202827 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,01278724, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00159854.

No desempenho de curto prazo, HAR movimentou-se -%0,31 na última hora e -%1,67 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 550,01.

Informações de mercado de Harmonix Finance (HAR)

Capitalização de mercado $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Volume (24h) $ 550,01$ 550,01 $ 550,01 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Fornecimento Circulante 308,96M 308,96M 308,96M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Harmonix Finance é $ 2,01M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 550,01. A oferta em circulação de HAR é 308,96M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2,01M.