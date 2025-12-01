Preço de Unit Solana hoje

O preço ao vivo de Unit Solana (USOL) hoje é $ 137.77, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USOL para USD é de $ 137.77 por USOL.

Unit Solana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,171,558, com um fornecimento em circulação de 139.36K USOL. Nas últimas 24 horas, USOL foi negociado entre $ 135.51 (mínimo) e $ 139.76 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 253.02, enquanto a mínima histórica foi de $ 122.14.

No desempenho de curto prazo, USOL movimentou-se -0.37% na última hora e +3.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unit Solana (USOL)

Capitalização de mercado $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 68.78B$ 68.78B $ 68.78B Fornecimento Circulante 139.36K 139.36K 139.36K Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

