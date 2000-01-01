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Principais tokens de Bittensor Subnets por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bittensor Subnets. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001345
+0.37%
-2.75%
-3.52%
$ 69.00M
$ 39.60M
2
Targon
Targon
SN4
$ 11.21
-0.36%
-0.02%
+0.81%
$ 60.38M
$ 167.19K
3
affine
affine
SN120
$ 11.74
-0.25%
-0.02%
+7.31%
$ 44.72M
$ 1.36M
4
Score
Score
SN44
$ 8.37
-0.36%
-0.01%
+9.41%
$ 43.37M
$ 501.86K
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.32
-0.16%
-0.08%
+2.93%
$ 32.80M
$ 3.75M
6
iota
iota
SN9
$ 6.49
-0.31%
-0.03%
-2.41%
$ 30.29M
$ 109.55K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.94
-0.17%
-0.02%
+4.39%
$ 29.62M
$ 122.79K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.73
-0.42%
-0.05%
+5.11%
$ 22.94M
$ 386.91K
9
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.37
-0.30%
-0.02%
+4.01%
$ 16.73M
$ 22.11K
10
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 11.51
-0.69%
-0.06%
-0.17%
$ 15.58M
$ 452.53K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.44
0.00%
-0.01%
+4.27%
$ 12.26M
$ 11.61K
12
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.68
-0.37%
-0.02%
+1.90%
$ 10.82M
$ 53.92K
13
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.07
-0.48%
-0.02%
+0.98%
$ 10.05M
$ 507.12K
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.04
-0.49%
-0.02%
+1.49%
$ 9.60M
$ 35.05K
15
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2.02
-0.49%
-0.03%
+3.06%
$ 9.02M
$ 61.35K
16
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.69
-0.59%
+0.01%
+6.29%
$ 8.42M
$ 116.58K
17
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.24
-0.44%
+0.12%
+16.67%
$ 8.36M
$ 954.28K
18
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.6
-0.62%
-0.06%
+47.47%
$ 8.03M
$ 997.69K
19
grail
grail
SN81
$ 1.56
-0.64%
-0.02%
+2.63%
$ 6.76M
$ 23.98K
20
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.95
0.00%
-0.01%
-1.20%
$ 6.58M
$ 173.06K
21
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.25
0.00%
-0.02%
+2.46%
$ 6.50M
$ 11.72K
22
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.41
-0.70%
-0.03%
-23.37%
$ 6.41M
$ 68.37K
23
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.28
-0.78%
-0.01%
+4.07%
$ 6.39M
$ 172.76K
24
ORO
ORO
SN15
$ 4.4
-0.23%
-0.07%
+15.49%
$ 6.23M
$ 425.13K
25
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.35
0.00%
-0.02%
+3.85%
$ 6.22M
$ 1.64K
26
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.21
0.00%
-0.04%
+2.54%
$ 6.21M
$ 6.19K
27
basilica
basilica
SN39
$ 1.28
-0.78%
-0.02%
+2.40%
$ 5.60M
$ 27.56K
28
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.15
-0.86%
-0.01%
+4.93%
$ 5.23M
$ 90.27K
29
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 2.87
+0.35%
-0.04%
+38.65%
$ 5.22M
$ 904.41K
30
Synth
Synth
SN50
$ 1.03
-0.29%
+0.06%
+5.72%
$ 5.18M
$ 533.28K
31
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.049
-0.29%
-0.02%
+2.44%
$ 5.14M
$ 1.75K
32
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.990769
-0.23%
-0.03%
+1.02%
$ 5.13M
$ 145.39K
33
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.32
-2.22%
+0.12%
+41.42%
$ 5.08M
$ 852.15K
34
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.946543
-0.70%
-0.00%
-3.31%
$ 4.81M
$ 219.41K
35
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.889335
-0.29%
-0.03%
+33.28%
$ 4.55M
$ 395.15K
36
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.998896
-0.31%
-0.02%
+3.04%
$ 4.52M
$ 7.48K
37
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.84
-0.54%
-0.03%
+21.85%
$ 4.46M
$ 73.85K
38
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.994974
-0.23%
-0.02%
-1.19%
$ 4.43M
$ 117.72
39
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.893118
-0.29%
-0.02%
+2.74%
$ 4.37M
$ 10.35K
40
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.885415
-0.29%
-0.03%
+0.92%
$ 4.15M
$ 59.99K
41
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.827858
-0.33%
+0.00%
+6.36%
$ 4.13M
$ 95.04K
42
Omron
Omron
SN2
$ 0.827714
-0.29%
-0.02%
-3.63%
$ 4.05M
$ 29.91K
43
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 1.4
-0.71%
+0.01%
-20.00%
$ 3.64M
$ 301.27K
44
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.628763
-0.28%
-0.02%
+0.94%
$ 3.62M
$ 980.97
45
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0.762346
-0.29%
-0.01%
-5.58%
$ 3.57M
$ 381.08K
46
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.771567
-0.20%
-0.03%
+11.21%
$ 3.54M
$ 37.50K
47
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.672229
-0.29%
-0.01%
+3.94%
$ 3.40M
$ 7.91K
48
Level 114
Level 114
SN114
$ 2.27
0.00%
-0.04%
+3.18%
$ 3.36M
$ 46.17K
49
Distributed Training
Distributed Training
SN38
$ 2.28
-0.44%
-0.01%
-4.60%
$ 3.30M
$ 21.88K
50
Brain
Brain
SN90
$ 5.99
+4.17%
+0.06%
+19.32%
$ 3.29M
$ 117.64K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bittensor Subnets e por que são populares?
Tokens de Bittensor Subnets representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 101 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $667.47M.
Qual é o token de Bittensor Subnets com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bittensor Subnets acompanhados na MEXC, SN85 apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.41% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bittensor Subnets existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 101 tokens de Bittensor Subnets, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bittensor Subnets incluem BEAMX, SN4, SN120. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bittensor Subnets?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bittensor Subnets é de aproximadamente $667.47M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bittensor Subnets, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.