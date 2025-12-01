Preço de Oneoneone hoje

O preço ao vivo de Oneoneone (SN111) hoje é $ 0.657266, com uma variação de 8.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN111 para USD é de $ 0.657266 por SN111.

Oneoneone ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,251,195, com um fornecimento em circulação de 1.90M SN111. Nas últimas 24 horas, SN111 foi negociado entre $ 0.60288 (mínimo) e $ 0.683652 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.028, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.326681.

No desempenho de curto prazo, SN111 movimentou-se +0.64% na última hora e +7.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Oneoneone (SN111)

Capitalização de mercado $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Fornecimento Circulante 1.90M 1.90M 1.90M Fornecimento total 1,904,272.205615246 1,904,272.205615246 1,904,272.205615246

