Preço de grail hoje

O preço ao vivo de grail (SN81) hoje é $ 2.31, com uma variação de 1.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN81 para USD é de $ 2.31 por SN81.

grail ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,146,796, com um fornecimento em circulação de 2.67M SN81. Nas últimas 24 horas, SN81 foi negociado entre $ 2.23 (mínimo) e $ 2.32 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.92.

No desempenho de curto prazo, SN81 movimentou-se +2.28% na última hora e -4.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de grail (SN81)

Capitalização de mercado $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Fornecimento Circulante 2.67M 2.67M 2.67M Fornecimento total 2,665,910.710918268 2,665,910.710918268 2,665,910.710918268

