Preço de basilica hoje

O preço ao vivo de basilica (SN39) hoje é $ 2.37, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN39 para USD é de $ 2.37 por SN39.

basilica ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,009,998, com um fornecimento em circulação de 2.95M SN39. Nas últimas 24 horas, SN39 foi negociado entre $ 2.34 (mínimo) e $ 2.4 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 15.73, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.517387.

No desempenho de curto prazo, SN39 movimentou-se +0.19% na última hora e -1.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de basilica (SN39)

Capitalização de mercado $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Fornecimento Circulante 2.95M 2.95M 2.95M Fornecimento total 2,953,864.204017675 2,953,864.204017675 2,953,864.204017675

