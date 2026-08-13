Qual é o preço em tempo real de Blockmachine hoje?

O preço atual de Blockmachine está em R$10.2748748435205000, com uma variação de -1.61% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SN19?

SN19 foi negociado entre R$10.1245108214202000 e R$10.6758455691213000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Blockmachine está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SN19 está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SN19 está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Blockmachine?

Com uma capitalização de mercado de R$48176823.14203078038000, Blockmachine ocupa a posição #1182, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SN19 tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Blockmachine se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$85.7576139378711000, enquanto o ATL é de R$0.1351329486029908116000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SN19?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (4698542.249923348 tokens), o desempenho da categoria dentro de Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.