Preço de affine hoje

O preço ao vivo de affine (SN120) hoje é $ 18.78, com uma variação de 4.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN120 para USD é de $ 18.78 por SN120.

affine ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,340,780, com um fornecimento em circulação de 1.56M SN120. Nas últimas 24 horas, SN120 foi negociado entre $ 17.99 (mínimo) e $ 18.83 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 30.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 13.69.

No desempenho de curto prazo, SN120 movimentou-se -0.08% na última hora e +4.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de affine (SN120)

Capitalização de mercado $ 29.34M$ 29.34M $ 29.34M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.34M$ 29.34M $ 29.34M Fornecimento Circulante 1.56M 1.56M 1.56M Fornecimento total 1,562,526.192682809 1,562,526.192682809 1,562,526.192682809

