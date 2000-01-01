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Principais tokens de Bitcoin Sidechains por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bitcoin Sidechains. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0,1233
+0,41%
-2,53%
-5,23%
$ 223,74M
$ 498,65K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0,02319
+0,61%
-0,35%
-9,59%
$ 146,11M
$ 7,17M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0,3468
0,00%
+0,52%
+2,47%
$ 35,90M
$ 161,52K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0,01895
+1,54%
-2,75%
-4,75%
$ 23,61M
$ 3,54M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0,01831
+0,66%
-4,93%
+7,96%
$ 23,36M
$ 4,59M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63 258
-0,78%
0,00%
-1,49%
$ 13,33M
$ 114,97K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0,2687
0,00%
-2,42%
+0,26%
$ 6,25M
$ 12,08K
8
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0,2245
0,00%
+0,45%
-16,76%
$ 2,23M
$ 271,03K
9
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0,0006435
-0,20%
-5,88%
-10,40%
$ 1,59M
$ 83,22M
10
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0,00812
-0,01%
-0,09%
-4,12%
$ 846,47K
$ 6,90M
11
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0,0137783
0,00%
--
-19,67%
$ 827,67K
$ 299,09
12
$ 0,00612
0,00%
+1,50%
-0,81%
$ 392,25K
$ 4,67M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0,00399987
+0,20%
-0,01%
-0,61%
$ 29,41K
$ 7,36
14
BVM
BVM
BVM
$ 0,00034668
0,00%
-0,60%
-38,80%
$ 8,60K
$ 22,73
15
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0,03001
-0,90%
-1,68%
+35,28%
--
$ 4,74M
16
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0,0747
+3,65%
-5,90%
-1,42%
--
$ 242,79K
17
BOB
BOB
BOB
$ 0,003907
+0,74%
+0,97%
-0,30%
--
$ 14,28M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bitcoin Sidechains e por que são populares?
Tokens de Bitcoin Sidechains representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $478.23M.
Qual é o token de Bitcoin Sidechains com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bitcoin Sidechains acompanhados na MEXC, ML apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bitcoin Sidechains existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Bitcoin Sidechains, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bitcoin Sidechains incluem STX, STRK, FB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bitcoin Sidechains?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bitcoin Sidechains é de aproximadamente $478.23M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bitcoin Sidechains, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.