FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Nome da criptoFB

ClassificaçãoNo.744

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)6.55%

Fornecimento circulante60,346,300.17174366

Fornecimento máximo210,000,000

Fornecimento total127,483,125

Taxa circulante0.2873%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico39.250767727233885,2024-09-15

Menor preço0.3991421451273686,2025-06-17

Blockchain públicaFRACTAL

ApresentaçãoFractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.