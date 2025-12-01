Preço de Sovryn hoje

O preço ao vivo de Sovryn (SOV) hoje é $ 0.111172, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOV para USD é de $ 0.111172 por SOV.

Sovryn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,535,323, com um fornecimento em circulação de 49.79M SOV. Nas últimas 24 horas, SOV foi negociado entre $ 0.111096 (mínimo) e $ 0.111531 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 43.98, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.087564.

No desempenho de curto prazo, SOV movimentou-se -0.00% na última hora e -0.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sovryn (SOV)

Capitalização de mercado $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Fornecimento Circulante 49.79M 49.79M 49.79M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

