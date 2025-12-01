Preço de GOAT Network hoje

O preço ao vivo de GOAT Network (GOATED) hoje é $ 0.07024, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOATED para USD é de $ 0.07024 por GOATED.

GOAT Network ocupa atualmente a posição #1145 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.33M, com um fornecimento em circulação de 104.35M GOATED. Nas últimas 24 horas, GOATED foi negociado entre $ 0.06962 (mínimo) e $ 0.07805 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.19772632791076053, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.052417385027545234.

No desempenho de curto prazo, GOATED movimentou-se -0.32% na última hora e -13.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.11K.

Informações de mercado de GOAT Network (GOATED)

Classificação No.1145 Capitalização de mercado $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Volume (24h) $ 63.11K$ 63.11K $ 63.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.24M$ 70.24M $ 70.24M Fornecimento Circulante 104.35M 104.35M 104.35M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 10.43% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de GOAT Network é $ 7.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.11K. A oferta em circulação de GOATED é 104.35M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.24M.