Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Nome da criptoCORE

ClassificaçãoNo.118

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.29%

Fornecimento circulante1,005,883,559.5300392

Fornecimento máximo2,100,000,000

Fornecimento total2,093,769,839.0352812

Taxa circulante0.4789%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.468239711847785,2023-02-08

Menor preço0.34324412364907425,2023-11-03

Blockchain públicaCORE

