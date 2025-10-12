Cotação Bitlayer (BTR)
O preço em tempo real de Bitlayer (BTR) é $ 0.05571. Nas últimas 24 horas, BTR foi negociado entre a mínima de $ 0.05372 e a máxima de $ 0.06523, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BTR é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, BTR variou -2.25% na última hora, -7.37% nas últimas 24 horas e -35.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
BITLAYER
A capitalização de mercado atual de Bitlayer é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 859.45K. A oferta em circulação de BTR é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 55.71M.
Acompanhe as variações de preço de Bitlayer para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0044174
|-7.37%
|30 dias
|$ -0.02861
|-33.94%
|60 dias
|$ -0.00679
|-10.87%
|90 dias
|$ -0.00679
|-10.87%
Hoje, BTR registrou uma variação de $ -0.0044174 (-7.37%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.02861 (-33.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BTR teve uma variação de $ -0.00679 (-10.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00679 (-10.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
