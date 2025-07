ZIG

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

Nome da criptoZIG

ClassificaçãoNo.287

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.55%

Fornecimento circulante1,408,940,795.2396517

Fornecimento máximo1,953,940,796

Fornecimento total2,000,000,000

Taxa circulante0.721%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2128548,2021-09-05

Menor preço0.00431462744251162,2023-07-13

Blockchain públicaETH

