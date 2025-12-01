Preço de Diem hoje

O preço ao vivo de Diem (DIEM) hoje é $ 136.51, com uma variação de 6.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIEM para USD é de $ 136.51 por DIEM.

Diem ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,425,158, com um fornecimento em circulação de 32.42K DIEM. Nas últimas 24 horas, DIEM foi negociado entre $ 128.26 (mínimo) e $ 137.06 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 347.15, enquanto a mínima histórica foi de $ 80.54.

No desempenho de curto prazo, DIEM movimentou-se +0.36% na última hora e +43.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Diem (DIEM)

Capitalização de mercado $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Fornecimento Circulante 32.42K 32.42K 32.42K Fornecimento total 32,415.49492924203 32,415.49492924203 32,415.49492924203

A capitalização de mercado atual de Diem é $ 4.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DIEM é 32.42K, com um fornecimento total de 32415.49492924203. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.43M.