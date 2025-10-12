Informações de preço de Built on Nothing (BON) (USD)

O preço em tempo real de Built on Nothing (BON) é $0.00015878. Nas últimas 24 horas, BON foi negociado entre a mínima de $ 0.00015172 e a máxima de $ 0.00018107, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BON é $ 0.0019941, enquanto o mais baixo é $ 0.00015172.

Em termos de desempenho de curto prazo, BON variou +1.52% na última hora, -11.60% nas últimas 24 horas e -49.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Built on Nothing (BON)

A capitalização de mercado atual de Built on Nothing é $ 132.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BON é 837.56M, com um fornecimento total de 999327093.931504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.67K.