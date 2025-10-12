O preço ao vivo de Built on Nothing hoje é 0.00015878 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Built on Nothing hoje é 0.00015878 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BON facilmente na MEXC agora.

Logo de Built on Nothing

Preço de Built on Nothing (BON)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 BON para USD

$0.00015869
-11.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Built on Nothing (BON)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:14:04 (UTC+8)

Informações de preço de Built on Nothing (BON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00015172
Mínimo 24h
$ 0.00018107
Máximo 24h

$ 0.00015172
$ 0.00018107
$ 0.0019941
$ 0.00015172
+1.52%

-11.60%

-49.72%

-49.72%

O preço em tempo real de Built on Nothing (BON) é $0.00015878. Nas últimas 24 horas, BON foi negociado entre a mínima de $ 0.00015172 e a máxima de $ 0.00018107, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BON é $ 0.0019941, enquanto o mais baixo é $ 0.00015172.

Em termos de desempenho de curto prazo, BON variou +1.52% na última hora, -11.60% nas últimas 24 horas e -49.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Built on Nothing (BON)

$ 132.99K
--
$ 158.67K
837.56M
999,327,093.931504
A capitalização de mercado atual de Built on Nothing é $ 132.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BON é 837.56M, com um fornecimento total de 999327093.931504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.67K.

Histórico de preços de Built on Nothing (BON) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Built on Nothing em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Built on Nothing em USD foi de $ -0.0001228365.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Built on Nothing em USD foi de $ -0.0001331591.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Built on Nothing em USD foi de $ -0.0016362183746071085.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-11.60%
30 dias$ -0.0001228365-77.36%
60 dias$ -0.0001331591-83.86%
90 dias$ -0.0016362183746071085-91.15%

O que é Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Built on Nothing (BON)

Site oficial

Previsão de preço do Built on Nothing (em USD)

Quanto valerá Built on Nothing (BON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Built on Nothing (BON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Built on Nothing.

Confira a previsão de preço de Built on Nothing agora!

BON para moedas locais

Tokenomics de Built on Nothing (BON)

Compreender a tokenomics de Built on Nothing (BON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BON agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Built on Nothing (BON)

Quanto vale hoje o Built on Nothing (BON)?
O preço ao vivo de BON em USD é 0.00015878 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BON para USD?
O preço atual de BON para USD é $ 0.00015878. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Built on Nothing?
A capitalização de mercado de BON é $ 132.99K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BON?
O fornecimento circulante de BON é de 837.56M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BON?
BON atingiu um preço máximo histórico de 0.0019941 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BON?
BON atingiu um preço minímo histórico de 0.00015172 USD.
Qual é o volume de negociação de BON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BON é -- USD.
BON vai subir ainda este ano?
BON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:14:04 (UTC+8)

