Preço de BRIAH hoje

O preço ao vivo de BRIAH (BRIAH) hoje é --, com uma variação de 7.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRIAH para USD é de -- por BRIAH.

BRIAH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,727, com um fornecimento em circulação de 996.97M BRIAH. Nas últimas 24 horas, BRIAH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00361951, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BRIAH movimentou-se +4.12% na última hora e -8.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BRIAH (BRIAH)

Capitalização de mercado $ 158.73K$ 158.73K $ 158.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.73K$ 158.73K $ 158.73K Fornecimento Circulante 996.97M 996.97M 996.97M Fornecimento total 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

A capitalização de mercado atual de BRIAH é $ 158.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRIAH é 996.97M, com um fornecimento total de 996966560.285. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.73K.