Preço de Bistroo hoje

O preço ao vivo de Bistroo (BIST) hoje é $ 0.00118578, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIST para USD é de $ 0.00118578 por BIST.

Bistroo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 71,197, com um fornecimento em circulação de 50.78M BIST. Nas últimas 24 horas, BIST foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.257443, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00117732.

No desempenho de curto prazo, BIST movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.48.

Informações de mercado de Bistroo (BIST)

Capitalização de mercado $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K Volume (24h) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K Fornecimento Circulante 50.78M 50.78M 50.78M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bistroo é $ 71.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.48. A oferta em circulação de BIST é 50.78M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 118.58K.