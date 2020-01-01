Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de E-commerce por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor E-commerce. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03585844
+0.03%
-0.00%
+0.17%
$ 36.67M
$ 267.35K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.854
+0.14%
-1.92%
-4.61%
$ 19.77M
$ 17.53K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.85M
$ 4.58K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02079
-0.19%
-0.62%
-4.59%
$ 3.70M
$ 2.78M
6
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00173345
-0.02%
-0.00%
-1.38%
$ 3.38M
$ 266.40
7
$ 0.0186
0.00%
+0.81%
-3.68%
$ 3.17M
$ 94.20K
8
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00225606
-0.14%
-0.00%
+7.98%
$ 2.26M
$ 360.94
9
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.759055
-1.90%
-0.01%
-5.64%
$ 2.20M
$ 976.67K
10
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00220025
-0.05%
-0.01%
-7.36%
$ 2.17M
$ 266.49
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.000838
-0.01%
-0.24%
+0.13%
$ 1.37M
$ 64.62M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000205
+0.05%
+0.49%
-7.57%
$ 1.30M
$ 2.86B
13
Kin
Kin
KIN
$ 3.74698E-7
+0.67%
+3.20%
+0.74%
$ 991.94K
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.266
+0.12%
-0.25%
-0.54%
$ 387.72K
$ 3.46K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
0.00%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00154097
-0.04%
-0.00%
-4.26%
$ 288.43K
$ 50.20
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00024022
-0.12%
-0.06%
+1.82%
$ 235.06K
$ 35.22K
18
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00027628
-1.04%
-0.04%
-6.74%
$ 177.53K
$ 2.82K
19
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005921
+0.03%
0.00%
-2.10%
$ 118.80K
$ 92.99M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
0.00%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.144E-5
-5.26%
-6.60%
-3.02%
$ 41.42K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.342E-5
+0.47%
-0.50%
+1.69%
$ 23.41K
--
24
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.48%
$ 21.94K
--
25
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.611E-5
+1.04%
-1.70%
-29.66%
$ 20.75K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
+4.28%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
28
JW Token
JW Token
JWT
$ 0.00571018
0.00%
-0.01%
+0.01%
$ 11.42K
$ 884.95
29
AICM Marketplace
AICM Marketplace
AICM
$ 4.613E-5
0.00%
+0.60%
+0.61%
$ 9.23K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de E-commerce e por que são populares?
Tokens de E-commerce representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 29 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $99.05M.
Qual é o token de E-commerce com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de E-commerce acompanhados na MEXC, STMX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 61.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de E-commerce existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 29 tokens de E-commerce, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de E-commerce incluem PCI, AUCTION, OPT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria E-commerce?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de E-commerce é de aproximadamente $99.05M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor E-commerce, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.