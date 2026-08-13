Preço de BeFi Labs hoje

O preço ao vivo de BeFi Labs (BEFI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEFI para USD é de $ 0 por BEFI.

BeFi Labs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,714.57, com um fornecimento em circulação de 0.00 BEFI. Nas últimas 24 horas, BEFI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.517735, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEFI movimentou-se -- na última hora e -2.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 101.52.

Informações de mercado de BeFi Labs (BEFI)

Capitalização de mercado $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Volume (24h) $ 101.52$ 101.52 $ 101.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.98K$ 65.98K $ 65.98K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BeFi Labs é $ 9.71K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 101.52. A oferta em circulação de BEFI é 0.00, com um fornecimento total de 210000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.98K.