Preço de Baldor hoje

O preço ao vivo de Baldor (BALDOR) hoje é $ 10.84, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALDOR para USD é de $ 10.84 por BALDOR.

Baldor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,084,011, com um fornecimento em circulação de 100.00K BALDOR. Nas últimas 24 horas, BALDOR foi negociado entre $ 10.69 (mínimo) e $ 10.91 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 23.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 9.84.

No desempenho de curto prazo, BALDOR movimentou-se +0.04% na última hora e +0.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baldor (BALDOR)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Fornecimento Circulante 100.00K 100.00K 100.00K Fornecimento total 100,000.0 100,000.0 100,000.0

A capitalização de mercado atual de Baldor é $ 1.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALDOR é 100.00K, com um fornecimento total de 100000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.08M.