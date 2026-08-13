Preço de Zest Protocol hoje

O preço ao vivo de Zest Protocol (ZEST) hoje é R$ 0.1522, com uma variação de 1.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZEST para BRL é de R$ 0.1522 por ZEST.

Zest Protocol ocupa atualmente a posição #478 em capitalização de mercado, totalizando R$ 22.22M, com um fornecimento em circulação de 146.00M ZEST. Nas últimas 24 horas, ZEST foi negociado entre R$ 0.14822 (mínimo) e R$ 0.15712 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.8086627045070353097, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3111390374644314999.

No desempenho de curto prazo, ZEST movimentou-se +1.15% na última hora e -32.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 104.31K.

Informações de mercado de Zest Protocol (ZEST)

Classificação No.478 Capitalização de mercado R$ 22.22MR$ 22.22M R$ 22.22M Volume (24h) R$ 104.31KR$ 104.31K R$ 104.31K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 152.20MR$ 152.20M R$ 152.20M Fornecimento Circulante 146.00M 146.00M 146.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 14.60% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Zest Protocol é R$ 22.22M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 104.31K. A oferta em circulação de ZEST é 146.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 152.20M.