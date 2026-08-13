Cotação Zest Protocol (ZEST)
O preço ao vivo de Zest Protocol (ZEST) hoje é R$ 0.1522, com uma variação de 1.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZEST para BRL é de R$ 0.1522 por ZEST.
Zest Protocol ocupa atualmente a posição #478 em capitalização de mercado, totalizando R$ 22.22M, com um fornecimento em circulação de 146.00M ZEST. Nas últimas 24 horas, ZEST foi negociado entre R$ 0.14822 (mínimo) e R$ 0.15712 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.8086627045070353097, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3111390374644314999.
No desempenho de curto prazo, ZEST movimentou-se +1.15% na última hora e -32.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 104.31K.
No.478
14.60%
BSC
A capitalização de mercado atual de Zest Protocol é R$ 22.22M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 104.31K. A oferta em circulação de ZEST é 146.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 152.20M.
+1.15%
+1.54%
-32.94%
-32.94%
Acompanhe as variações de preço de Zest Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0119802
|+1.54%
|30 dias
|R$ -0.07874
|-34.10%
|60 dias
|R$ -0.13075
|-46.21%
|90 dias
|R$ +0.1272
|+508.80%
Hoje, ZEST registrou uma variação de R$ +0.0119802 (+1.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.07874 (-34.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ZEST teve uma variação de R$ -0.13075 (-46.21%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.1272 (+508.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Zest Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ZEST é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
ZEST_USDT está atualmente cotado a 0,15809 no período de 4 horas, posicionando-se acima do pivô S2 em 0,15741. O preço encontra-se na faixa baixa, abaixo do centro do canal em 0,16858. No curto prazo, tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA apresentam um padrão de sinal de compra. O MACD formou uma estrutura de cruzamento positivo (golden cross), enquanto o indicador RSI permanece na zona neutra. Os valores do KDJ e do StochRSI não apontam para condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. A abertura das Bandas de Bollinger mantém o nível atual de volatilidade. Há uma certa descontinuidade nas direções dos indicadores rápidos e lentos, evidenciando alguma fragmentação no movimento. O nível de referência mais próximo é o pivô S1 em 0,1619, situado a cerca de 2,4% da cotação atual. Logo abaixo, o suporte imediato encontra-se no pivô S2 em 0,15741, aproximadamente 0,4% distante do preço atual. Já a primeira resistência acima está localizada no centro do canal em 0,16858, a cerca de 6,6% da cotação atual. Uma resistência mais distante encontra-se no pivô R1 em 0,17307. Atualmente, o preço parece estar mostrando sinais iniciais de estabilização próximo ao pivô inferior. A dinâmica entre compradores e vendedores, no nível das médias móveis de curto prazo, tende a favorecer os touros. No entanto, a estrutura geral ainda se encontra em fase de recuperação abaixo do centro do canal.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Zest Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Zest Protocol? Comprar ZEST é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Zest Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Zest Protocol (ZEST).
Possuir Zest Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Zest Protocol is the leading Bitcoin lending protocol, enabling BTC holders to earn yield on their Bitcoin and borrow stablecoins against it. Zest Protocol is now building Bitcoin Collateral Vaults, the first lending market on Bitcoin L1 enabled by BitVM: BTC stays on the base layer while stablecoins are borrowed on EVM chains. Phase 1 launches with a guardian signer set. Phase 2 upgrades to fully trustless BTC-native verification via BitVM, removing every intermediary between collateral and credit.
Para uma compreensão mais aprofundada de Zest Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zest Protocol.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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