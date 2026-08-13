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O preço ao vivo de Zest Protocol hoje é 0.1522 BRL. A capitalização de mercado de ZEST é de 22,221,200 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ZEST para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Zest Protocol hoje é 0.1522 BRL. A capitalização de mercado de ZEST é de 22,221,200 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ZEST para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Zest Protocol (ZEST)

Preço em tempo real de 1 ZEST para BRL

R$0.789918
R$0.789918R$0.789918
+1.54%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Zest Protocol (ZEST)
Última atualização da página: 2026-08-13 10:02:18 (UTC+8)

Preço de Zest Protocol hoje

O preço ao vivo de Zest Protocol (ZEST) hoje é R$ 0.1522, com uma variação de 1.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZEST para BRL é de R$ 0.1522 por ZEST.

Zest Protocol ocupa atualmente a posição #478 em capitalização de mercado, totalizando R$ 22.22M, com um fornecimento em circulação de 146.00M ZEST. Nas últimas 24 horas, ZEST foi negociado entre R$ 0.14822 (mínimo) e R$ 0.15712 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.8086627045070353097, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3111390374644314999.

No desempenho de curto prazo, ZEST movimentou-se +1.15% na última hora e -32.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 104.31K.

Informações de mercado de Zest Protocol (ZEST)

No.478

R$ 22.22M
R$ 22.22MR$ 22.22M

R$ 104.31K
R$ 104.31KR$ 104.31K

R$ 152.20M
R$ 152.20MR$ 152.20M

146.00M
146.00M 146.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.60%

BSC

A capitalização de mercado atual de Zest Protocol é R$ 22.22M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 104.31K. A oferta em circulação de ZEST é 146.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 152.20M.

Histórico de preço de Zest Protocol BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.14822
R$ 0.14822R$ 0.14822
Mínimo 24h
R$ 0.15712
R$ 0.15712R$ 0.15712
Máximo 24h

R$ 0.14822
R$ 0.14822R$ 0.14822

R$ 0.15712
R$ 0.15712R$ 0.15712

R$ 1.8086627045070353097
R$ 1.8086627045070353097R$ 1.8086627045070353097

R$ 0.3111390374644314999
R$ 0.3111390374644314999R$ 0.3111390374644314999

+1.15%

+1.54%

-32.94%

-32.94%

Histórico de preços de Zest Protocol (ZEST) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Zest Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0119802+1.54%
30 diasR$ -0.07874-34.10%
60 diasR$ -0.13075-46.21%
90 diasR$ +0.1272+508.80%
Variação de preço de Zest Protocol hoje

Hoje, ZEST registrou uma variação de R$ +0.0119802 (+1.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Zest Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.07874 (-34.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Zest Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, ZEST teve uma variação de R$ -0.13075 (-46.21%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Zest Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.1272 (+508.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Zest Protocol (ZEST)!

Confira agora a página de histórico de preço do Zest Protocol.

Análise para Zest Protocol

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Zest Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Zest Protocol hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ZEST é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

ZEST_USDT está atualmente cotado a 0,15809 no período de 4 horas, posicionando-se acima do pivô S2 em 0,15741. O preço encontra-se na faixa baixa, abaixo do centro do canal em 0,16858. No curto prazo, tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA apresentam um padrão de sinal de compra. O MACD formou uma estrutura de cruzamento positivo (golden cross), enquanto o indicador RSI permanece na zona neutra. Os valores do KDJ e do StochRSI não apontam para condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. A abertura das Bandas de Bollinger mantém o nível atual de volatilidade. Há uma certa descontinuidade nas direções dos indicadores rápidos e lentos, evidenciando alguma fragmentação no movimento. O nível de referência mais próximo é o pivô S1 em 0,1619, situado a cerca de 2,4% da cotação atual. Logo abaixo, o suporte imediato encontra-se no pivô S2 em 0,15741, aproximadamente 0,4% distante do preço atual. Já a primeira resistência acima está localizada no centro do canal em 0,16858, a cerca de 6,6% da cotação atual. Uma resistência mais distante encontra-se no pivô R1 em 0,17307. Atualmente, o preço parece estar mostrando sinais iniciais de estabilização próximo ao pivô inferior. A dinâmica entre compradores e vendedores, no nível das médias móveis de curto prazo, tende a favorecer os touros. No entanto, a estrutura geral ainda se encontra em fase de recuperação abaixo do centro do canal.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Zest Protocol

Previsão de preço de Zest Protocol (ZEST) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ZEST em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Zest Protocol (ZEST) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Zest Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Zest Protocol pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ZEST para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Zest Protocol.

Como comprar e investir em Zest Protocol em Brasil

Pronto para começar com Zest Protocol? Comprar ZEST é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Zest Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Zest Protocol (ZEST).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Zest Protocol será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Zest Protocol(ZEST)

O que você pode fazer com Zest Protocol

Possuir Zest Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Zest Protocol (ZEST) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Zest Protocol (ZEST)

Zest Protocol is the leading Bitcoin lending protocol, enabling BTC holders to earn yield on their Bitcoin and borrow stablecoins against it. Zest Protocol is now building Bitcoin Collateral Vaults, the first lending market on Bitcoin L1 enabled by BitVM: BTC stays on the base layer while stablecoins are borrowed on EVM chains. Phase 1 launches with a guardian signer set. Phase 2 upgrades to fully trustless BTC-native verification via BitVM, removing every intermediary between collateral and credit.

Recurso Zest Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Zest Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Zest Protocol
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Zest Protocol

Última atualização da página: 2026-08-13 10:02:18 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Zest Protocol (ZEST)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Zest Protocol

ZESTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ZEST com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ZESTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Zest Protocol (ZEST) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zest Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZEST/USDT
R$0.7914231
R$0.7914231R$0.7914231
+1.57%
691.17K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.089268
R$0.089268R$0.089268

-14.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1111698
R$0.1111698R$0.1111698

+435.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.305285
R$1.305285R$1.305285

+3.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6299714
R$1.6299714R$1.6299714

-3.83%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500835
R$0.0500835R$0.0500835

-0.30%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$2.9675901
R$2.9675901R$2.9675901

+32.54%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.002004897
R$0.002004897R$0.002004897

+54.52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.695372
R$13.695372R$13.695372

+31.94%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33296327
R$1.33296327R$1.33296327

+17.21%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00601521
R$0.00601521R$0.00601521

+15.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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