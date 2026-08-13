Preço de NatGold Digital hoje

O preço ao vivo de NatGold Digital (NATG) hoje é R$ 2,546.5, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NATG para BRL é de R$ 2,546.5 por NATG.

NatGold Digital ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NATG. Nas últimas 24 horas, NATG foi negociado entre R$ 2,502.5 (mínimo) e R$ 2,553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NATG movimentou-se 0.00% na última hora e +4.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 9.72K.

Informações de mercado de NatGold Digital (NATG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 9.72KR$ 9.72K R$ 9.72K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de NatGold Digital é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 9.72K. A oferta em circulação de NATG é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.