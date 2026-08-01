Preço de 2u2 hoje

O preço ao vivo de 2u2 (2U2) hoje é R$ 0.00373, com uma variação de 5.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 2U2 para BRL é de R$ 0.00373 por 2U2.

2u2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 2U2. Nas últimas 24 horas, 2U2 foi negociado entre R$ 0.00368 (mínimo) e R$ 0.00496 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 2U2 movimentou-se +0.81% na última hora e -80.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 10.67K.

Informações de mercado de 2u2 (2U2)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 10.67KR$ 10.67K R$ 10.67K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 7.46MR$ 7.46M R$ 7.46M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de 2u2 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 10.67K. A oferta em circulação de 2U2 é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 7.46M.