Preço de Isekai Blade hoje

O preço ao vivo de Isekai Blade (ISEK) hoje é R$ 0.001126, com uma variação de 12.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ISEK para BRL é de R$ 0.001126 por ISEK.

Isekai Blade ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ISEK. Nas últimas 24 horas, ISEK foi negociado entre R$ 0.00095 (mínimo) e R$ 0.001898 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ISEK movimentou-se -1.15% na última hora e -56.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 2.15M.

Informações de mercado de Isekai Blade (ISEK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 2.15MR$ 2.15M R$ 2.15M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 563.00KR$ 563.00K R$ 563.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Isekai Blade é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 2.15M. A oferta em circulação de ISEK é --, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 563.00K.