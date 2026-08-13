Preço de Myros hoje

O preço ao vivo de Myros (MY) hoje é R$ 0.0093, com uma variação de 7.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MY para BRL é de R$ 0.0093 por MY.

Myros ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MY. Nas últimas 24 horas, MY foi negociado entre R$ 0.008 (mínimo) e R$ 0.09 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MY movimentou-se -5.11% na última hora e -64.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 7.77M.

Informações de mercado de Myros (MY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 7.77MR$ 7.77M R$ 7.77M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.30MR$ 9.30M R$ 9.30M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Myros é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 7.77M. A oferta em circulação de MY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.30M.