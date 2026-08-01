Preço de frong hoje

O preço ao vivo de frong (FRONG) hoje é R$ 0.006666, com uma variação de 57.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRONG para BRL é de R$ 0.006666 por FRONG.

frong ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FRONG. Nas últimas 24 horas, FRONG foi negociado entre R$ 0.003562 (mínimo) e R$ 0.007399 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FRONG movimentou-se +64.45% na última hora e -46.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 185.43K.

Informações de mercado de frong (FRONG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 185.43KR$ 185.43K R$ 185.43K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 6.67MR$ 6.67M R$ 6.67M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de frong é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 185.43K. A oferta em circulação de FRONG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.67M.