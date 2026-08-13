Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ONYXCOIN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ONYXCOIN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre XCN

Informações sobre preços de XCN

O que é XCN

Whitepaper de XCN

Site oficial do XCN

Tokenomics de XCN

Previsão de preço de XCN

Histórico de preço de XCN

Guia de compra de XCN

Conversor de XCN para moeda Fiat

Spot XCN

Futuros USDT-M de XCN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de ONYXCOIN (XCN) hoje

Análise técnica de ONYXCOIN (XCN) hoje

A página de Análise de ONYXCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XCN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ONYXCOIN abaixo.

Variação de preço de ONYXCOIN (XCN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0029307---5.16%-18.92%-42.20%
Saiba mais sobre o preço de ONYXCOIN

Indicadores técnicos de ONYXCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ONYXCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 3
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002923
0.002923
R2
0.002923
0.002922
R1
0.002922
0.002922
PP
0.002922
0.002922
S1
0.002921
0.002921
S2
0.002921
0.002921
S3
0.00292
0.002921

Sinais de mercado ONYXCOIN

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$1.77 M
$1.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ONYXCOIN

Entrada líquidaPreço de XCNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre ONYXCOIN

Negocie ONYXCOIN (XCN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ONYXCOIN.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XCN/USDT
$0.0029307
$0.0029307$0.0029307
-1.48%
380.33K (USDT)
XCN/USDC
$0.002903
$0.002903$0.002903
-2.38%
18.61M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de XCN para USD

Montante

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0.0029307 USD