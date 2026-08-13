Análise técnica de ONYXCOIN (XCN) hoje A página de Análise de ONYXCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XCN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ONYXCOIN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ONYXCOIN (XCN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0029307 -- -5.16% -18.92% -42.20%

Indicadores técnicos de ONYXCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ONYXCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 3 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002923 0.002923 R2 0.002923 0.002922 R1 0.002922 0.002922 PP 0.002922 0.002922 S1 0.002921 0.002921 S2 0.002921 0.002921 S3 0.00292 0.002921

Sinais de mercado ONYXCOIN Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $1.77 M $1.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ONYXCOIN Entrada líquida Preço de XCNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ONYXCOIN (XCN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ONYXCOIN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XCN / USDT $0.0029307 $0.0029307 $0.0029307 -1.48% 380.33K (USDT) Negociar XCN / USDC $0.002903 $0.002903 $0.002903 -2.38% 18.61M (USDT) Negociar