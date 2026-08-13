Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Safe Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Safe Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre SAFE

Informações sobre preços de SAFE

O que é SAFE

Whitepaper de SAFE

Site oficial do SAFE

Tokenomics de SAFE

Previsão de preço de SAFE

Histórico de preço de SAFE

Guia de compra de SAFE

Conversor de SAFE para moeda Fiat

Spot SAFE

Futuros USDT-M de SAFE

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Safe Token (SAFE) hoje

Análise técnica de Safe Token (SAFE) hoje

A página de Análise de Safe Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAFE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Safe Token abaixo.

Variação de preço de Safe Token (SAFE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0901--+5.87%-20.83%-39.41%
Saiba mais sobre o preço de Safe Token

Indicadores técnicos de Safe Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Safe Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 1
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.08959
0.08957
R2
0.08957
0.08955
R1
0.08956
0.08955
PP
0.08954
0.08954
S1
0.08953
0.08952
S2
0.08951
0.08952
S3
0.0895
0.08951

Sinais de mercado Safe Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.30M
$2.06 M
$2.35 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.20 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Safe Token

Entrada líquidaPreço de SAFEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.09
2026-08-12-$0.01 M0.09
2026-08-11$0.01 M0.09
2026-08-10-$0.01 M0.09
2026-08-09$0.00 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Safe Token

Negocie Safe Token (SAFE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Safe Token.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SAFE/USDT
$0.0901
$0.0901$0.0901
-0.22%
42.46K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de SAFE para USD

Montante

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.0901 USD