Análise técnica de Safe Token (SAFE) hoje A página de Análise de Safe Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAFE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Safe Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Safe Token (SAFE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0901 -- +5.87% -20.83% -39.41%

Indicadores técnicos de Safe Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Safe Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 1 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.08959 0.08957 R2 0.08957 0.08955 R1 0.08956 0.08955 PP 0.08954 0.08954 S1 0.08953 0.08952 S2 0.08951 0.08952 S3 0.0895 0.08951

Sinais de mercado Safe Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.30M $2.06 M $2.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Safe Token Entrada líquida Preço de SAFEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.09 2026-08-12 -$0.01 M 0.09 2026-08-11 $0.01 M 0.09 2026-08-10 -$0.01 M 0.09 2026-08-09 $0.00 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Safe Token (SAFE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Safe Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SAFE / USDT $0.0901 $0.0901 $0.0901 -0.22% 42.46K (USDT) Negociar