Mais sobre SAFE
Informações sobre preços de SAFE
O que é SAFE
Whitepaper de SAFE
Site oficial do SAFE
Tokenomics de SAFE
Previsão de preço de SAFE
Histórico de preço de SAFE
Guia de compra de SAFE
Conversor de SAFE para moeda Fiat
Spot SAFE
Futuros USDT-M de SAFE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Safe Token (SAFE) hoje
Variação de preço de Safe Token (SAFE)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.0901
|--
|+5.87%
|-20.83%
|-39.41%
Indicadores técnicos de Safe Token
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Safe Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 2
|Neutro 0
|Compra 12
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 7
|Neutro 1
|Compra 4
Sinais de mercado Safe Token
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Safe Token
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.09
|2026-08-12
|-$0.01 M
|0.09
|2026-08-11
|$0.01 M
|0.09
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.09
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.09
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Safe Token
Negocie Safe Token (SAFE) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Safe Token.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.