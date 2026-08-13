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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Renzo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Renzo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Renzo (REZ) hoje

Análise técnica de Renzo (REZ) hoje

A página de Análise de Renzo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de REZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Renzo abaixo.

Variação de preço de Renzo (REZ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00271--+6.98%+11.98%-53.70%
Saiba mais sobre o preço de Renzo

Indicadores técnicos de Renzo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Renzo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 6
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002708
0.002708
R2
0.002708
0.002707
R1
0.002707
0.002707
PP
0.002707
0.002707
S1
0.002706
0.002706
S2
0.002706
0.002706
S3
0.002705
0.002706

Sinais de mercado Renzo

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$1.44 M
$1.42 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.35 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.37 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Renzo

Entrada líquidaPreço de REZUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.07 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
REZ/USDT
$0.00271
$0.00271$0.00271
-2.86%
21.66M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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