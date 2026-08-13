Análise técnica de Renzo (REZ) hoje A página de Análise de Renzo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de REZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Renzo abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Renzo (REZ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00271 -- +6.98% +11.98% -53.70%

Indicadores técnicos de Renzo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Renzo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 6 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002708 0.002708 R2 0.002708 0.002707 R1 0.002707 0.002707 PP 0.002707 0.002707 S1 0.002706 0.002706 S2 0.002706 0.002706 S3 0.002705 0.002706

Sinais de mercado Renzo Volume líquido atual de ordens em aberto 0.02M $1.44 M $1.42 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.35 M Vendas ativas de 7 dias $0.37 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Renzo Entrada líquida Preço de REZUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.07 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Renzo (REZ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Renzo. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h REZ / USDT $0.00271 $0.00271 $0.00271 -2.86% 21.66M (USDT) Negociar