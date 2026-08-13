Preço de pipedog hoje

O preço ao vivo de pipedog (PIPEDOG) hoje é R$ 0.003235, com uma variação de 7.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIPEDOG para BRL é de R$ 0.003235 por PIPEDOG.

pipedog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PIPEDOG. Nas últimas 24 horas, PIPEDOG foi negociado entre R$ 0.002852 (mínimo) e R$ 0.003491 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PIPEDOG movimentou-se +0.74% na última hora e +24.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 75.79K.

Informações de mercado de pipedog (PIPEDOG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 75.79KR$ 75.79K R$ 75.79K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 40.11MR$ 40.11M R$ 40.11M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de pipedog é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 75.79K. A oferta em circulação de PIPEDOG é --, com um fornecimento total de 12400000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 40.11M.