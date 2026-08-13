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O preço ao vivo de pipedog hoje é 0.003235 BRL. A capitalização de mercado de PIPEDOG é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PIPEDOG para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de pipedog hoje é 0.003235 BRL. A capitalização de mercado de PIPEDOG é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PIPEDOG para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação pipedog (PIPEDOG)

Preço em tempo real de 1 PIPEDOG para BRL

R$0.01685712
R$0.01685712R$0.01685712
+7.58%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de pipedog (PIPEDOG)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:18:51 (UTC+8)

Preço de pipedog hoje

O preço ao vivo de pipedog (PIPEDOG) hoje é R$ 0.003235, com uma variação de 7.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIPEDOG para BRL é de R$ 0.003235 por PIPEDOG.

pipedog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PIPEDOG. Nas últimas 24 horas, PIPEDOG foi negociado entre R$ 0.002852 (mínimo) e R$ 0.003491 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PIPEDOG movimentou-se +0.74% na última hora e +24.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 75.79K.

Informações de mercado de pipedog (PIPEDOG)

--
----

R$ 75.79K
R$ 75.79KR$ 75.79K

R$ 40.11M
R$ 40.11MR$ 40.11M

--
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12,400,000,000
12,400,000,000 12,400,000,000

ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de pipedog é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 75.79K. A oferta em circulação de PIPEDOG é --, com um fornecimento total de 12400000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 40.11M.

Histórico de preço de pipedog BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.002852
R$ 0.002852R$ 0.002852
Mínimo 24h
R$ 0.003491
R$ 0.003491R$ 0.003491
Máximo 24h

R$ 0.002852
R$ 0.002852R$ 0.002852

R$ 0.003491
R$ 0.003491R$ 0.003491

--
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--
----

+0.74%

+7.58%

+24.04%

+24.04%

Histórico de preços de pipedog (PIPEDOG) em BRL

Acompanhe as variações de preço de pipedog para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00118774+7.58%
30 diasR$ +0.001735+115.66%
60 diasR$ +0.001735+115.66%
90 diasR$ +0.001735+115.66%
Variação de preço de pipedog hoje

Hoje, PIPEDOG registrou uma variação de R$ +0.00118774 (+7.58%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de pipedog

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.001735 (+115.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de pipedog

Expandindo a visualização para 60 dias, PIPEDOG teve uma variação de R$ +0.001735 (+115.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de pipedog

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.001735 (+115.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de pipedog (PIPEDOG)!

Confira agora a página de histórico de preço do pipedog.

Análise para pipedog

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de pipedog. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de pipedog hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de PIPEDOG é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O PIPEDOG_USDT está operando acima do centro de 0,003167 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,003186, encontra-se entre os níveis S1 e R1. A estrutura de preços mantém um padrão de oscilação dentro de uma faixa estreita. O sistema de hubs indica um equilíbrio entre compradores e vendedores. Já a consistência dos indicadores apresenta características neutras com viés levemente altista. O preço ainda não conseguiu romper a área de resistência chave. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo (golden cross). Há sinais de fortalecimento da força motriz no curto prazo. O RSI permanece em uma zona neutra. Observa-se uma separação entre os indicadores rápidos e lentos. A volatilidade se mantém em níveis normais. O impulso comprador ainda não se manifestou de forma concentrada. O grupo das médias móveis exponenciais (EMA) ainda não confirmou uma reversão de tendência. O sentimento de negociação no mercado permanece estável. A resistência imediata está localizada no nível R1, em 0,003242, aproximadamente 1,7% acima do preço atual. O suporte imediato encontra-se no nível S1, em 0,003101, cerca de 2,6% abaixo do preço atual. A referência para o longo prazo é o nível R2, em 0,003308. Já o suporte mais profundo está posicionado em S2, em 0,003026. Esses níveis-chave definem as fronteiras atuais do mercado.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para pipedog

Previsão de preço de pipedog (PIPEDOG) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PIPEDOG em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de pipedog (PIPEDOG) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de pipedog pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço pipedog pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PIPEDOG para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de pipedog.

Como comprar e investir em pipedog em Brasil

Pronto para começar com pipedog? Comprar PIPEDOG é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar pipedog. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de pipedog (PIPEDOG).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e pipedog será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar pipedog(PIPEDOG)

O que você pode fazer com pipedog

Possuir pipedog permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar pipedog (PIPEDOG) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é pipedog (PIPEDOG)

PIPEDOG is a meme coin.

Recurso pipedog

Para uma compreensão mais aprofundada de pipedog, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do pipedog
Explorador de blocos

Categoria :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre pipedog

Última atualização da página: 2026-08-13 07:18:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o pipedog (PIPEDOG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre pipedog

PIPEDOGUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em PIPEDOG com alavancagem. Explore a negociação de futuros de PIPEDOGUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie pipedog (PIPEDOG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o pipedog.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PIPEDOG/USD1
R$0.01690902
R$0.01690902R$0.01690902
+8.52%
17.63M (USDT)
PIPEDOG/USDT
R$0.01672218
R$0.01672218R$0.01672218
+6.68%
25.23M (USDT)

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ETH
Solana

Solana

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Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1094571
R$0.1094571R$0.1094571

+5.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1081077
R$0.1081077R$0.1081077

+420.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.411161
R$1.411161R$1.411161

+11.89%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6967667
R$1.6967667R$1.6967667

+0.11%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500835
R$0.0500835R$0.0500835

-0.30%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0278184
R$0.0278184R$0.0278184

+48.88%

aPriori

aPriori

APR

R$3.1080834
R$3.1080834R$3.1080834

+38.81%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0063318
R$0.0063318R$0.0063318

+22.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35109713
R$1.35109713R$1.35109713

+18.81%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.338819
R$13.338819R$13.338819

+28.50%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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