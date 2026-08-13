Preço de TOFU Story hoje

O preço ao vivo de TOFU Story (TOFU) hoje é R$ 0,0003719, com uma variação de 48,96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOFU para BRL é de R$ 0,0003719 por TOFU.

TOFU Story ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TOFU. Nas últimas 24 horas, TOFU foi negociado entre R$ 0,0002444 (mínimo) e R$ 0,0004698 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TOFU movimentou-se +4,84% na última hora e -77,23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 622.02K.

Informações de mercado de TOFU Story (TOFU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 622.02KR$ 622.02K R$ 622.02K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 185,95KR$ 185,95K R$ 185,95K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de TOFU Story é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 622.02K. A oferta em circulação de TOFU é --, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 185,95K.