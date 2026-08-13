Análise técnica de Ondo (ONDO) hoje A página de Análise de Ondo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONDO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ondo abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ondo (ONDO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3291 -- -11.87% +6.43% -15.25%

Indicadores técnicos de Ondo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ondo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 2 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3289 0.3288 R2 0.3288 0.3288 R1 0.3288 0.3287 PP 0.3287 0.3287 S1 0.3286 0.3286 S2 0.3285 0.3285 S3 0.3284 0.3285

Sinais de mercado Ondo Volume líquido atual de ordens em aberto 0.50M $11.82 M $11.32 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.10M Compras ativas de 3 dias $22.68 M Vendas ativas de 3 dias $22.77 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.61M Compras ativas de 7 dias $64.03 M Vendas ativas de 7 dias $62.42 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ondo Entrada líquida Preço de ONDOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.34 M 0.33 2026-08-12 -$0.59 M 0.33 2026-08-11 -$1.64 M 0.33 2026-08-10 -$1.03 M 0.35 2026-08-09 -$0.59 M 0.35 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ondo (ONDO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ondo. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ONDO / USDT $0.3291 $0.3291 $0.3291 -1.70% 772.72K (USDT) Negociar ONDO / USDC $0.3289 $0.3289 $0.3289 -1.55% 170.24K (USDT) Negociar