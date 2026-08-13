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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ondo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ondo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ondo (ONDO) hoje

Análise técnica de Ondo (ONDO) hoje

A página de Análise de Ondo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONDO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ondo abaixo.

Variação de preço de Ondo (ONDO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3291---11.87%+6.43%-15.25%
Saiba mais sobre o preço de Ondo

Indicadores técnicos de Ondo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ondo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3289
0.3288
R2
0.3288
0.3288
R1
0.3288
0.3287
PP
0.3287
0.3287
S1
0.3286
0.3286
S2
0.3285
0.3285
S3
0.3284
0.3285

Sinais de mercado Ondo

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.50M
$11.82 M
$11.32 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.10M
Compras ativas de 3 dias
$22.68 M
Vendas ativas de 3 dias
$22.77 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.61M
Compras ativas de 7 dias
$64.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$62.42 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ondo

Entrada líquidaPreço de ONDOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.34 M0.33
2026-08-12-$0.59 M0.33
2026-08-11-$1.64 M0.33
2026-08-10-$1.03 M0.35
2026-08-09-$0.59 M0.35

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ONDO/USDT
$0.3291
$0.3291$0.3291
-1.70%
772.72K (USDT)
ONDO/USDC
$0.3289
$0.3289$0.3289
-1.55%
170.24K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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