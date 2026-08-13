Preço de Squid hoje

O preço ao vivo de Squid (QUID) hoje é R$ 0.08067, com uma variação de 2.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUID para BRL é de R$ 0.08067 por QUID.

Squid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- QUID. Nas últimas 24 horas, QUID foi negociado entre R$ 0.08027 (mínimo) e R$ 0.08995 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, QUID movimentou-se -0.54% na última hora e -24.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 119.48K.

Informações de mercado de Squid (QUID)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 119.48KR$ 119.48K R$ 119.48K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 80.67MR$ 80.67M R$ 80.67M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Squid é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 119.48K. A oferta em circulação de QUID é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 80.67M.