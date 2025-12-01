Preço de Bless hoje

O preço ao vivo de Bless (BLESS) hoje é $ 0.01434, com uma variação de 1.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLESS para USD é de $ 0.01434 por BLESS.

Bless ocupa atualmente a posição #655 em capitalização de mercado, totalizando $ 26.41M, com um fornecimento em circulação de 1.84B BLESS. Nas últimas 24 horas, BLESS foi negociado entre $ 0.01354 (mínimo) e $ 0.01449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.22206858847407998, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01381528443749621.

No desempenho de curto prazo, BLESS movimentou-se -0.35% na última hora e -2.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 272.99K.

Informações de mercado de Bless (BLESS)

Classificação No.655 Capitalização de mercado $ 26.41M$ 26.41M $ 26.41M Volume (24h) $ 272.99K$ 272.99K $ 272.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.40M$ 143.40M $ 143.40M Fornecimento Circulante 1.84B 1.84B 1.84B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 Taxa circulante 18.41% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Bless é $ 26.41M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 272.99K. A oferta em circulação de BLESS é 1.84B, com um fornecimento total de 9999997267.750366. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.40M.