Preço de Unibase hoje

O preço ao vivo de Unibase (UB) hoje é $ 0.04277, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UB para USD é de $ 0.04277 por UB.

Unibase ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UB. Nas últimas 24 horas, UB foi negociado entre $ 0.0406 (mínimo) e $ 0.04286 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UB movimentou-se +0.44% na última hora e +2.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 130.40K.

Informações de mercado de Unibase (UB)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 130.40K$ 130.40K $ 130.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 427.70M$ 427.70M $ 427.70M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Unibase é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 130.40K. A oferta em circulação de UB é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 427.70M.