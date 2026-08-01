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O preço ao vivo de GPU hoje é 0.001186 BRL. A capitalização de mercado de GPUBSC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GPUBSC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de GPU hoje é 0.001186 BRL. A capitalização de mercado de GPUBSC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GPUBSC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação GPU (GPUBSC)

Preço em tempo real de 1 GPUBSC para BRL

R$0.00614348
R$0.00614348R$0.00614348
-7.19%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de GPU (GPUBSC)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:04:22 (UTC+8)

Preço de GPU hoje

O preço ao vivo de GPU (GPUBSC) hoje é R$ 0.001186, com uma variação de 7.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GPUBSC para BRL é de R$ 0.001186 por GPUBSC.

GPU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GPUBSC. Nas últimas 24 horas, GPUBSC foi negociado entre R$ 0.001154 (mínimo) e R$ 0.001525 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GPUBSC movimentou-se 0.00% na última hora e -71.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.58K.

Informações de mercado de GPU (GPUBSC)

--
----

R$ 59.58K
R$ 59.58KR$ 59.58K

R$ 1.19M
R$ 1.19MR$ 1.19M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de GPU é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.58K. A oferta em circulação de GPUBSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.19M.

Histórico de preço de GPU BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.001154
R$ 0.001154R$ 0.001154
Mínimo 24h
R$ 0.001525
R$ 0.001525R$ 0.001525
Máximo 24h

R$ 0.001154
R$ 0.001154R$ 0.001154

R$ 0.001525
R$ 0.001525R$ 0.001525

--
----

--
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0.00%

-7.19%

-71.83%

-71.83%

Histórico de preços de GPU (GPUBSC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de GPU para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00047594-7.19%
30 diasR$ -0.003814-76.28%
60 diasR$ -0.003814-76.28%
90 diasR$ -0.003814-76.28%
Variação de preço de GPU hoje

Hoje, GPUBSC registrou uma variação de R$ -0.00047594 (-7.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de GPU

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003814 (-76.28%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de GPU

Expandindo a visualização para 60 dias, GPUBSC teve uma variação de R$ -0.003814 (-76.28%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de GPU

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.003814 (-76.28%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de GPU (GPUBSC)!

Confira agora a página de histórico de preço do GPU.

Análise para GPU

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de GPU. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de GPU hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GPUBSC é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

GPUBSC_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,001238 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre o suporte S1, em 0,00125, e o centro do mercado, em 0,00135. No curto prazo, a média móvel apresenta um arranjo que sinaliza compra. O indicador EMA confirma simultaneamente a direção compradora. O MACD formou uma estrutura de cruzamento positivo (golden cross). O RSI indica que o ativo está na zona de sobrevenda. Os indicadores das linhas rápida e lenta mostram sinais de separação. A distribuição da força motriz apresenta características de concentração localizada. A volatilidade permanece em um estado de oscilação baixa. A resistência mais próxima acima está posicionada no nível S1, em 0,00125, distante apenas 0,000012 do preço atual. Já a resistência central em 0,00135 serve como referência de longo alcance. Por outro lado, o suporte S2, em 0,00119, estabelece o limite inferior. A proximidade entre esses níveis-chave indica que o mercado atualmente se encontra em uma fase de consolidação estreita. As forças compradoras e vendedoras estão equilibradas ao longo do sistema de pontos centrais.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para GPU

Previsão de preço de GPU (GPUBSC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GPUBSC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de GPU (GPUBSC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de GPU pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço GPU pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GPUBSC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de GPU.

Como comprar e investir em GPU em Brasil

Pronto para começar com GPU? Comprar GPUBSC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar GPU. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de GPU (GPUBSC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e GPU será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar GPU(GPUBSC)

O que você pode fazer com GPU

Possuir GPU permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar GPU (GPUBSC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é GPU (GPUBSC)

GPUBSC is a meme coin.

Recurso GPU

Para uma compreensão mais aprofundada de GPU, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GPU

Última atualização da página: 2026-08-13 05:04:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o GPU (GPUBSC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre GPU

GPUBSCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GPUBSC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GPUBSCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie GPU (GPUBSC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GPU.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GPUBSC/USD1
R$0.00612794
R$0.00612794R$0.00612794
-7.72%
41.38M (USDT)
GPUBSC/USDT
R$0.00614348
R$0.00614348R$0.00614348
-7.12%
45.85M (USDT)

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Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1395492
R$0.1395492R$0.1395492

+34.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0915824
R$0.0915824R$0.0915824

+342.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.322454
R$1.322454R$1.322454

+5.06%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7302236
R$1.7302236R$1.7302236

+2.28%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0454286
R$0.0454286R$0.0454286

-9.40%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0235172
R$0.0235172R$0.0235172

+26.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.570564
R$13.570564R$13.570564

+30.99%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31826338
R$1.31826338R$1.31826338

+16.14%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00582232
R$0.00582232R$0.00582232

+12.40%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.882149
R$5.882149R$5.882149

+8.41%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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