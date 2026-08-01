Preço de GPU hoje

O preço ao vivo de GPU (GPUBSC) hoje é R$ 0.001186, com uma variação de 7.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GPUBSC para BRL é de R$ 0.001186 por GPUBSC.

GPU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GPUBSC. Nas últimas 24 horas, GPUBSC foi negociado entre R$ 0.001154 (mínimo) e R$ 0.001525 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GPUBSC movimentou-se 0.00% na última hora e -71.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.58K.

Informações de mercado de GPU (GPUBSC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 59.58KR$ 59.58K R$ 59.58K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.19MR$ 1.19M R$ 1.19M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de GPU é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.58K. A oferta em circulação de GPUBSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.19M.