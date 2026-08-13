Preço de JMDT hoje

O preço ao vivo de JMDT (JMDT) hoje é R$ 0.9278, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JMDT para BRL é de R$ 0.9278 por JMDT.

JMDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JMDT. Nas últimas 24 horas, JMDT foi negociado entre R$ 0.9029 (mínimo) e R$ 1.2185 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JMDT movimentou-se -6.54% na última hora e +271.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.07M.

Informações de mercado de JMDT (JMDT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.07MR$ 1.07M R$ 1.07M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 927.80MR$ 927.80M R$ 927.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública JMDT

A capitalização de mercado atual de JMDT é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.07M. A oferta em circulação de JMDT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 927.80M.