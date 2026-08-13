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O preço ao vivo de JMDT hoje é 0.9278 BRL. A capitalização de mercado de JMDT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JMDT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de JMDT hoje é 0.9278 BRL. A capitalização de mercado de JMDT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JMDT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação JMDT (JMDT)

Preço em tempo real de 1 JMDT para BRL

R$4.903512
R$4.903512R$4.903512
-0.45%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de JMDT (JMDT)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:39:30 (UTC+8)

Preço de JMDT hoje

O preço ao vivo de JMDT (JMDT) hoje é R$ 0.9278, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JMDT para BRL é de R$ 0.9278 por JMDT.

JMDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JMDT. Nas últimas 24 horas, JMDT foi negociado entre R$ 0.9029 (mínimo) e R$ 1.2185 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JMDT movimentou-se -6.54% na última hora e +271.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.07M.

Informações de mercado de JMDT (JMDT)

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R$ 1.07M
R$ 1.07MR$ 1.07M

R$ 927.80M
R$ 927.80MR$ 927.80M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

JMDT

A capitalização de mercado atual de JMDT é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.07M. A oferta em circulação de JMDT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 927.80M.

Histórico de preço de JMDT BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.9029
R$ 0.9029R$ 0.9029
Mínimo 24h
R$ 1.2185
R$ 1.2185R$ 1.2185
Máximo 24h

R$ 0.9029
R$ 0.9029R$ 0.9029

R$ 1.2185
R$ 1.2185R$ 1.2185

--
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--
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-6.54%

-0.44%

+271.12%

+271.12%

Histórico de preços de JMDT (JMDT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de JMDT para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.022166-0.44%
30 diasR$ +0.6778+271.12%
60 diasR$ +0.6778+271.12%
90 diasR$ +0.6778+271.12%
Variação de preço de JMDT hoje

Hoje, JMDT registrou uma variação de R$ -0.022166 (-0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de JMDT

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.6778 (+271.12%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de JMDT

Expandindo a visualização para 60 dias, JMDT teve uma variação de R$ +0.6778 (+271.12%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de JMDT

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.6778 (+271.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de JMDT (JMDT)!

Confira agora a página de histórico de preço do JMDT.

Previsão de preço para JMDT

Previsão de preço de JMDT (JMDT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JMDT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de JMDT (JMDT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de JMDT pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço JMDT pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JMDT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de JMDT.

Como comprar e investir em JMDT em Brasil

Pronto para começar com JMDT? Comprar JMDT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar JMDT. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de JMDT (JMDT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e JMDT será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar JMDT(JMDT)

O que você pode fazer com JMDT

Possuir JMDT permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar JMDT (JMDT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é JMDT (JMDT)

Jupiter Meta Data Token (JMDT) is the native utility token powering Truth Layer, Jupiter Meta Labs' enterprise-grade decentralized data and identity infrastructure built for trusted, privacy-preserving enterprise applications. JMDT powers and secures the ecosystem's flagship decentralized applications, including SuperJ, Hercules, and Poseidon, which collectively serve an ecosystem of over 20 million users and more than 40 enterprise customers. The token facilitates decentralized identity, enterprise data processing, Layer 2 execution, and network validation across the Truth Layer. JMDT employs Asynchronous Validation Consensus (AVC), using Verifiable Random Function (VRF)-based validator selection to decentralize block validation and strengthen network security.

Recurso JMDT

Para uma compreensão mais aprofundada de JMDT, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do JMDT
Explorador de blocos

Categoria :

Decentralized Identifier (DID)Smart Contract PlatformZero Knowledge (ZK)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre JMDT

Última atualização da página: 2026-08-13 05:39:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o JMDT (JMDT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre JMDT

JMDTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em JMDT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de JMDTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie JMDT (JMDT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o JMDT.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JMDT/USDT
R$4.887942
R$4.887942R$4.887942
-0.76%
1.10M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

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Tether Gold

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Ethereum

ETH
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Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1257018
R$0.1257018R$0.1257018

+21.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0947175
R$0.0947175R$0.0947175

+356.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.303209
R$1.303209R$1.303209

+3.33%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6811448
R$1.6811448R$1.6811448

-0.81%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0513291
R$0.0513291R$0.0513291

+2.16%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0230436
R$0.0230436R$0.0230436

+23.33%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.343691
R$1.343691R$1.343691

+18.15%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.42134
R$13.42134R$13.42134

+29.30%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584394
R$0.00584394R$0.00584394

+12.60%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.9872359
R$5.9872359R$5.9872359

+10.14%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de JMDT para BRL

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JMDT
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BRL

1 JMDT = 4.815282 BRL