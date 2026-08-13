Preço de Stupid Faces hoje

O preço ao vivo de Stupid Faces (UPID) hoje é R$ 0.02674, com uma variação de 9.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPID para BRL é de R$ 0.02674 por UPID.

Stupid Faces ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UPID. Nas últimas 24 horas, UPID foi negociado entre R$ 0.0215 (mínimo) e R$ 0.0425 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UPID movimentou-se -0.27% na última hora e -79.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.49M.

Informações de mercado de Stupid Faces (UPID)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.49MR$ 1.49M R$ 1.49M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 26.74MR$ 26.74M R$ 26.74M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Stupid Faces é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.49M. A oferta em circulação de UPID é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 26.74M.