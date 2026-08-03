Análise técnica de FIGHT (FIGHT) hoje A página de Análise de FIGHT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FIGHT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FIGHT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FIGHT (FIGHT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004022 -- +14.42% +29.53% -6.23%

Indicadores técnicos de FIGHT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FIGHT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 1 Neutro 5 Compra 20 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 5 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004037 0.004036 R2 0.004036 0.004035 R1 0.004035 0.004035 PP 0.004034 0.004034 S1 0.004033 0.004033 S2 0.004032 0.004033 S3 0.004031 0.004032

Sinais de mercado FIGHT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.17M $1.67 M $1.84 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.14 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.36 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FIGHT Entrada líquida Preço de FIGHTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FIGHT (FIGHT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FIGHT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FIGHT / USDT $0.004022 $0.004022 $0.004022 +0.04% 29.54M (USDT) Negociar