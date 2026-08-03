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Análise técnica de FIGHT (FIGHT) hoje

Análise técnica de FIGHT (FIGHT) hoje

A página de Análise de FIGHT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FIGHT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FIGHT abaixo.

Variação de preço de FIGHT (FIGHT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004022--+14.42%+29.53%-6.23%
Saiba mais sobre o preço de FIGHT

Indicadores técnicos de FIGHT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FIGHT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 1
Neutro 5
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 5Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004037
0.004036
R2
0.004036
0.004035
R1
0.004035
0.004035
PP
0.004034
0.004034
S1
0.004033
0.004033
S2
0.004032
0.004033
S3
0.004031
0.004032

Sinais de mercado FIGHT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.17M
$1.67 M
$1.84 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FIGHT

Entrada líquidaPreço de FIGHTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10-$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FIGHT/USDT
$0.004022
$0.004022$0.004022
+0.04%
29.54M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

FIGHT
FIGHT
USD
USD

1 FIGHT = 0.004022 USD