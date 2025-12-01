Preço de Etherex hoje

O preço ao vivo de Etherex (ETHEREX) hoje é $ 0.06098, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ETHEREX para USD é de $ 0.06098 por ETHEREX.

Etherex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ETHEREX. Nas últimas 24 horas, ETHEREX foi negociado entre $ 0.06024 (mínimo) e $ 0.06687 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ETHEREX movimentou-se -0.85% na última hora e +3.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.90K.

Informações de mercado de Etherex (ETHEREX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.90K$ 54.90K $ 54.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Blockchain pública LINEA

A capitalização de mercado atual de Etherex é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.90K. A oferta em circulação de ETHEREX é --, com um fornecimento total de 350000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.34M.